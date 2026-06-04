Uno de los tres integrantes de la banda criminal que viene atacando a las viviendas y restaurantes en la ciudad de Chincha ya fue plenamente identificado. Las cámaras de seguridad de la calle Chavín captaron el rostro del sujeto, conocido en el mundo del hampa como “feo Lévano”, en el momento que ingresa y también cuando escapa llevándose diversas especies de valor a bordo de un mototaxi.

Banda de ‘robacasas’

La banda del facineroso fue responsable del latrocinio ocurrido en el restaurante de La Culebrilla 2. La grabación muestra al malandro en compañía de otro ladrón arribando al local y tras retirar un televisor y otras especies de valor, llaman al tercer miembro de la banda: un mototaxista. Este último aguardaba cerca, facilita el transporte y escapan con dirección desconocida. Pero no fueron lejos y es que los robacasas regresaron.

Es en el segundo hecho delictivo que son descubiertos. Era la banda del “feo Lévano” quienes corrieron reluciendo un arma de fuego para escapar del arresto ciudadano. Sin embargo, la declaración de los testigos y la cámara de seguridad ayudaron en la identificación plena del sujeto. La policía se encuentra tras los pasos de los integrantes de la banda que sería responsable de otros hechos delictivos ocurridos en la provincia.

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