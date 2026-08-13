Agentes de la comisaría de Laredo detuvieron a dos personas cuando trasladaban madera de eucalipto que había sido robado al Gobierno Regional de La Libertad en el distrito de Sarín, en Sánchez Carrión.

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La intervención ocurrió la tarde del miércoles en el kilómetro 18.300 de la carretera de penetración a la sierra liberteña, en el sector Cerro Blanco. Los agentes organizaron un operativo luego de que fueran alertados del hurto de este material.

Los efectivos realizaron labores de inteligencia que determinaron que la madera iba a ser trasladada en un camión a Trujillo, para su venta. Por ello montaron una redada y lograron atrapar a Miller Huaripata Selaya (35), conductor del vehículo de carga, y a su ayudante Yerson Cruzado Gaytán (18). Ellos serán investigados por los presuntos delitos de hurto de recurso forestal y transporte ilegal de madera.

Los detenidos y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades para las diligencias de ley.