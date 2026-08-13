El Puerto de Paracas recibió al crucero Crown Princess, de la reconocida línea Princess Cruises, con más de 4,300 personas a bordo entre pasajeros y tripulación. La llegada de la imponente embarcación fortalece la actividad turística y comercial de la zona.

Turistas extranjeros

Durante su estadía, los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer y adquirir productos elaborados por artesanos locales, quienes mostraron parte de la cultura, identidad y tradiciones de Paracas. La jornada también permitió acercar a los turistas a la riqueza cultural de la región.

El arribo del crucero generó, además, oportunidades para agencias de taxis, empresas turísticas y otros emprendimientos locales, que ofrecieron sus servicios a los visitantes. De esta manera, el turismo de cruceros continúa convirtiéndose en una importante fuente de movimiento económico para la localidad.

La llegada del Crown Princess hace que el posicionamiento de Paracas como un importante destino de cruceros y fortalece su conexión con el turismo internacional para contribuir al desarrollo económico local.

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