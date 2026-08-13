Los vecinos de la avenida Argentina, en Chincha Alta, fueron sorprendidos por ráfagas de disparos, que sujetos aún por identificar perpetraron contra una vivienda. Los proyectiles de bala, afortunadamente, impactaron en la pared de la casa no dejando pérdidas de vidas humanas. Con este suman tres los atentados criminales ocurridos en solo siete días en la provincia, y en los dos primeros se tratarían de hechos extorsivos.

Ataque criminal

Los responsables del ataque aparecieron de madrugada cuando todos descansaban y desde el frontis del inmueble de la víctima ejecutaron los disparos. El fuerte estruendo despertó a los moradores, quienes hallaron los casquillos en el suelo producto del accionar criminal. En la pared de la fachada pudo observarse al menos tres orificios causados por las balas. El pistolero, al parecer, apunto a la ventana, pero falló en el intento.

Tras el atentado, los facinerosos a bordo de un vehículo escaparon con dirección desconocida de la av. Argentina. Los efectivos iniciaron las investigaciones para determinar el móvil del hecho, así como la identidad de los autores materiales. Los vecinos solicitan patrullaje por el sector, pues temen que los atacantes regresen y cometan otro atentado que podría dejar lamentables consecuencias.

Otro caso de similar magnitud ocurrió en el asentamiento humano El Salvador, en el distrito de Pueblo Nuevo. Testigos señalan que sujetos en una mototaxi son los responsables de detonar un artefacto explosivo en la casa donde funciona una empresa de taxi. La fuerte explosión dejó daño material y un clima de inseguridad en la zona. Estos además dejaron una nota extorsiva en la que exigen el pago de cupos.

En estos días también un restaurante fue atacado. Los criminales, dos individuos en motocicleta, descerrajaron cinco disparos contra la propiedad privada, ubicada en plena plaza de armas de la populosa comuna, luego escaparon con dirección al cementerio. Los policías realizaron el recojo de los casquillos y visualización de los videos de las cámaras cercanas como parte de las diligencias para la identificación de los rufianes.

EL DATO: Se investiga si los facinerosos que actuaron en el ataque armado al predio de la av. Argentina son los mismos que están detrás de lo sucedido en el local de la empresa de taxi y en el restaurante.

-2 de los atentados sucedidos en los últimos días fueron en el distrito de Pueblo Nuevo.

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