Empezar a entrenar suele estar acompañado de entusiasmo y expectativas sobre los cambios físicos que se pueden conseguir. Sin embargo, sostener una rutina en el tiempo requiere más que motivación.

Cuando los resultados tardan en aparecer o los entrenamientos resultan difíciles de mantener, algunas personas pueden perder la constancia durante sus primeros meses en el gimnasio.

Especialistas de Smart Fit, a partir de su experiencia acompañando a personas que comienzan a entrenar, identificaron tres errores frecuentes que pueden dificultar la creación de un hábito: iniciar con demasiada intensidad, esperar cambios inmediatos y compararse constantemente con los demás.

1. Comenzar con una rutina demasiado exigente

Uno de los errores señalados consiste en intentar entrenar todos los días desde las primeras semanas o realizar sesiones demasiado intensas.

Este tipo de inicio puede generar cansancio, molestias y frustración, especialmente entre quienes recién incorporan el ejercicio a su rutina.

Para principiantes, la recomendación es establecer una frecuencia realista e incrementar progresivamente la intensidad del entrenamiento. Una rutina de dos o tres días por semana puede ser suficiente para empezar, siempre que pueda sostenerse en el tiempo.

2. Esperar resultados inmediatos del entrenamiento

Otro error frecuente es esperar cambios físicos o de rendimiento en un periodo demasiado corto.

Los resultados necesitan tiempo y concentrarse únicamente en indicadores como el peso o la apariencia puede generar frustración cuando las expectativas no se cumplen rápidamente.

Los especialistas recomiendan prestar atención también a otros avances: aumentar la fuerza y resistencia, ejecutar correctamente los ejercicios o percibir una mayor energía durante el día son indicadores que pueden ayudar a reconocer el progreso.

3. Compararse con otras personas o con las redes sociales

Cada persona empieza a entrenar desde condiciones diferentes y puede responder de manera distinta al ejercicio.

Por esa razón, compararse constantemente con amigos, otros usuarios del gimnasio o contenidos publicados en redes sociales puede generar expectativas poco realistas.

La recomendación es evaluar el progreso individual y establecer objetivos acordes con el tiempo disponible, la condición inicial y las metas personales.

¿Cómo mantener la constancia en el gimnasio?

Smart Fit señala que no existe una única manera de empezar a entrenar. Una rutina sostenible debe adaptarse a la disponibilidad y los objetivos de cada persona.

En lugar de concentrarse exclusivamente en resultados rápidos, la propuesta es avanzar progresivamente, reconocer pequeños logros y construir hábitos que puedan mantenerse a largo plazo.

La constancia, por tanto, puede favorecerse mediante objetivos alcanzables y una carga de entrenamiento compatible con las actividades cotidianas.