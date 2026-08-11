Más de cuatro de cada diez personas en el mundo viven con alguna condición que afecta al sistema nervioso, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) citadas por especialistas.

Las enfermedades neurológicas constituyen además una de las principales causas de enfermedad y discapacidad a escala mundial. Entre ellas se encuentran condiciones frecuentes como el accidente cerebrovascular (ACV), las demencias, la migraña y la epilepsia, además de enfermedades que pueden requerir procedimientos neuroquirúrgicos.

El doctor Pedro Paz Guillén, médico neurólogo de la clínica Auna Arequipa, explica que los avances en diagnóstico, imágenes, procedimientos mínimamente invasivos y técnicas quirúrgicas han ampliado las alternativas disponibles para determinados pacientes.

¿Qué enfermedades neurológicas pueden beneficiarse de nuevas técnicas?

Los avances de la neurocirugía no significan que todas las enfermedades neurológicas requieran una operación. La indicación depende del diagnóstico, la gravedad, los síntomas y las características particulares de cada paciente.

En determinados casos, sin embargo, las nuevas herramientas permiten realizar intervenciones con mayor precisión y planificar procedimientos dirigidos a proteger estructuras y funciones del sistema nervioso.

Estas son cinco condiciones en las que, según Paz Guillén, los avances médicos y neuroquirúrgicos han incorporado nuevas posibilidades de tratamiento.

1. Tumores cerebrales

Los tumores cerebrales comprenden diferentes tipos de lesiones y su tratamiento depende de factores como su ubicación, tamaño y características.

Herramientas como la cirugía guiada por imágenes y la microscopía quirúrgica permiten a los especialistas identificar con mayor precisión determinadas lesiones durante una intervención.

En casos seleccionados, estas tecnologías ayudan a planificar procedimientos teniendo en cuenta funciones neurológicas importantes, como el lenguaje y el movimiento.

2. Aneurismas cerebrales

Un aneurisma cerebral es una dilatación anormal en la pared de un vaso sanguíneo del cerebro. Algunos aneurismas pueden romperse y ocasionar una hemorragia potencialmente grave.

Actualmente existen diferentes alternativas para tratar determinados aneurismas, que incluyen procedimientos quirúrgicos y técnicas endovasculares o neurointervencionistas.

La elección del procedimiento depende, entre otros factores, de la ubicación y características del aneurisma y de la condición clínica de la persona.

3. Hernias discales y enfermedades de la columna

Una hernia discal puede comprimir estructuras nerviosas y provocar dolor, debilidad u otros síntomas.

No todos los pacientes con una hernia discal requieren cirugía. Sin embargo, cuando existe una indicación médica, determinadas técnicas menos invasivas pueden utilizarse para aliviar la compresión de los nervios o de la médula espinal.

El objetivo del tratamiento dependerá de la enfermedad de columna diagnosticada y de los síntomas que presenta el paciente.

4. Parkinson y otros trastornos del movimiento

Algunos pacientes con enfermedad de Parkinson, temblores severos u otros trastornos del movimiento pueden ser candidatos a procedimientos especializados cuando cumplen determinados criterios médicos.

Estas intervenciones buscan controlar síntomas específicos y mejorar la funcionalidad de pacientes seleccionados.

La evaluación debe ser individual y requiere determinar previamente si el paciente puede beneficiarse de este tipo de procedimiento.

5. Malformaciones vasculares cerebrales

Las malformaciones vasculares cerebrales son alteraciones que afectan los vasos sanguíneos del cerebro y pueden presentar características diferentes según cada caso.

Los avances en herramientas de diagnóstico por imágenes y técnicas terapéuticas permiten identificar mejor estas lesiones y seleccionar la estrategia de tratamiento adecuada.

La necesidad de intervenir y el procedimiento utilizado dependen del tipo de malformación, su ubicación, los síntomas y el riesgo individual.

¿Cómo ha cambiado la neurocirugía?

Paz Guillén señala que uno de los principales cambios de la neurocirugía moderna es la posibilidad de realizar procedimientos cada vez más precisos.

“El gran cambio en la neurocirugía moderna no solo está en la tecnología, sino en cómo esta nos permite intervenir con mayor precisión, reducir riesgos y ofrecer mejores alternativas terapéuticas para enfermedades que antes representaban enormes desafíos médicos”, sostuvo.

El especialista recomienda que las enfermedades neurológicas sean evaluadas de manera individual, ya que las opciones terapéuticas pueden comprender medicamentos, seguimiento clínico, rehabilitación, procedimientos intervencionistas o cirugía, dependiendo de cada diagnóstico.