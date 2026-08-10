Solo uno de cada diez adolescentes consume fruta en Arequipa y apenas dos de cada diez escolares comen ensaladas de verduras, así lo dio a conocer el decano del Colegio de Nutricionistas de Arequipa, Huber Supo, quien señaló que entre el 18% y 23% de adolescentes presenta obesidad, principalmente entre los 10 y 13 años.

En los adultos, el panorama es aún más elevado, el especialista indicó que la obesidad alcanza entre el 30% y 40% de esta población, y advirtió que un perímetro abdominal elevado puede estar relacionado con enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, colesterol y triglicéridos elevados.

El decano también atribuyó parte de esta problemática al incremento del consumo de alimentos procesados y ultraprocesados y a la reducción de la calidad de la alimentación. “En el caso de personas adultas estamos hablando del 30 a 40%”, declaró al referirse a la situación de este grupo poblacional en Arequipa.

Ante este escenario, Supo consideró necesario reforzar la alimentación saludable desde los hogares y las instituciones educativas. Recomendó priorizar carnes rojas, menestras y productos marinos, además de reducir los alimentos procesados y disminuir el consumo de ultraprocesados entre niños y adolescentes.

VIDEO RECOMENDADO