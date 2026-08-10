La ONG ACOREMA acaba de publicar un importante reporte sobre la presencia de los “Delfines de Supay”, un grupo residente de bufeos que habita las costas del sur de la península de Paracas y que constituye uno de los grandes tesoros naturales de la provincia de Pisco. Estos cetáceos fueron observados por primera vez en 1999, precisamente en la playa Supay, dentro de la Reserva Nacional de Paracas, de donde toman su nombre.

Hábitat natural

Según el reporte, este grupo es reducido y estaría conformado por no más de 40 delfines, que suelen desplazarse muy cerca de la orilla. Su presencia ha sido registrada desde La Mina hasta Las Salinas, siendo el mirador de La Catedral uno de los lugares privilegiados para observarlos en su hábitat natural.

El seguimiento científico mediante la técnica de fotoidentificación permite conocer la historia y permanencia de estos animales. Entre los individuos identificados se encuentra el delfín SD010, conocido como “Down”, cuya aleta y muesca forman parte del catálogo de investigación desde 2012 y que continúa siendo observado hasta julio de 2026. Asimismo, recientemente se han registrado algunas crías que posiblemente nacieron durante el último verano.

ACOREMA destaca que la permanencia de estos delfines en las costas de Paracas demuestra la importancia de conservar sus espacios naturales y promover una observación responsable de la fauna marina. Los estudios de estos y otros cetáceos de la provincia de Pisco cuentan con el apoyo de Schweinswale e.V. y Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V. (GRD), contribuyendo al conocimiento y protección de una de las especies más emblemáticas del litoral pisqueño.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO