El Club Atlético Nacional del distrito de La Tinguiña no pudo hacer valer su localía y firmó un magro empate 0-0 frente al Domingo Dianderas FC de Chincha. El cotejo, correspondiente a la semifinal de ida de la Etapa Departamental de la Copa Perú, se disputó en el Estadio José Picasso Peratta de Ica.

Encuentros deportivos

Con este resultado, la llave queda completamente abierta para el duelo de vuelta, donde el Domingo Dianderas FC buscará certificar su pase a la final en condición de local, mientras que Atlético Nacional deberá ajustar su pegada si aspira a continuar en la carrera por el ascenso.

En tanto, en una exhibición de eficacia ofensiva fuera de casa, el Club Deportivo Bad Boys de Pisco firmó una goleada categórica por 4-0 sobre el Club Deportivo Lolo Fernández de Puquio, en el partido disputado en el Estadio Jorge Castro Aguayo por la semifinal de ida de la Etapa Departamental de la Copa Perú.

Jair Mendoza abrió el marcador al minuto 21. Ya en el complemento, Aaron Hernández aumentó la ventaja a los 47′, mientras que José Luis Navarrete decretó el tercero a los 69′. Finalmente, José Silva selló la goleada a los 73 minutos.

Con este contundente resultado, Bad Boys pone un pie y medio en la gran final de la Etapa Departamental. A menos que ocurra una gesta histórica en el partido de vuelta, donde los pisqueños serán locales, el boleto a la definición del torneo parece tener un dueño definido.

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