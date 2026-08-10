Una retroexcavadora chocó contra un automóvil que terminó empotrado en una vivienda del distrito de El Porvenir, en Trujillo. El accidente ocurrió la mañana de hoy, lunes, en la sexta cuadra de la avenida Cahuide.

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Según testigos, la maquinaria pesada se dirigía a realizar trabajos en una calle aledaña cuando el conductor perdió el control del vehículo debido a que la vía era empinada. Al parecer, los frenos no le respondieron y embistió a un auto que se encontraba estacionado en la vía pública.

La fuerza del impacto originó que el vehículo destroce la fachada de una casa en donde se hacían trabajos de fotocopiado y tipeos.

Hasta el lugar llegaron representantes de la empresa dueña de la retroexcavadora, quienes se comprometieron a cubrir los costos de reparación del vehículo y el predio afectados.