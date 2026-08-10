El terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia generó reacciones entre distintos cantantes del país. Camilo, J Balvin, Manuel Turizo y Maluma utilizaron sus redes sociales para expresar su preocupación por lo ocurrido y mostrar su disposición a colaborar ante las necesidades que surjan.

El movimiento tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y fue percibido en distintas zonas de Colombia. La emergencia llevó a los artistas a mantenerse atentos a los reportes sobre las personas afectadas y las consecuencias del sismo.

Camilo expresa su preocupación

Camilo relató que habló con algunos amigos que vivieron el terremoto y tras ello aumentó su preocupación por lo ocurrido. El cantante también señaló que todavía no se conocía la magnitud de las pérdidas.

“Sé que pasó hace muy pronto, y que todavía no sabemos la magnitud de las pérdidas a causa del terremoto que acabó de pasar en mi país. Tengo un hueco en la panza después de colgar el teléfono con amigos que me contaron cómo lo vivieron. Qué susto y qué dolor”.

Además, pidió que le compartieran información sobre posibles formas de ayudar.

“Estoy pendiente de mi DM por si tienen info y llamados a la acción. Los amo”, agregó.

J Balvin ofrece su apoyo

Por su parte, J Balvin también publicó un mensaje dirigido a las personas afectadas por el terremoto. El cantante pidió fuerza para las familias que enfrentaban las consecuencias del movimiento.

“Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia. Fuerza para toda su gente y familia que están afectadas”, escribió.

El artista también manifestó su intención de buscar formas de colaborar.

“Vamos a movernos de una pa’ ayudar la situación”, añadió.

Manuel Turizo se mantiene atento

En tanto, Manuel Turizo se sumó a los mensajes de apoyo y publicó una imagen acompañada por la bandera de Colombia. El artista urbano aseguró que permanecería atento a las necesidades que surgieran después del terremoto.

“Mucha fuerza para todas las personas afectadas por el temblor de hoy”, escribió.

Asimismo, expresó su disposición para colaborar de cualquier forma tras la emergencia.

“Aquí voy a estar pendiente de todas las formas en las que podamos ayudar. Aquí estamos para apoyarnos”, señaló.

Finalmente, Maluma se solidarizó con los familiares de las víctimas del desastre y envió un abrazo desde sus redes. El cantante adelantó que colaborará con cualquier tipo de ayuda e hizo un llamado a la unidad entre sus seguidores.

Mientras tanto las autoridades continuan recopilando información sobre los daños ocasionados por el terremoto.