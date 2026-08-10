La búsqueda de Miluska Huamán Boza, de 25 años, terminó de la manera más dolorosa para su familia. La joven madre, reportada como desaparecida desde el 31 de julio en Los Aquijes, fue hallada sin vida el sábado 8 de agosto en una zona eriaza y desértica del sector Casablanca, en Yauca del Rosario. Tras el hallazgo, la Policía Nacional detuvo a quien sería su expareja y padre de su hijo de cinco años, considerado preliminarmente como el principal sospechoso del caso.

Investigan feminicidio

Miluska había salido de su vivienda ubicada en el centro poblado El Rosario durante la madrugada del 31 de julio para dirigirse a su centro de labores, en el fundo de la empresa El Pedregal. Desde ese momento dejó de comunicarse con sus familiares, quienes iniciaron una intensa búsqueda y presentaron la denuncia correspondiente. Su madre, Paulina Boza Castillo, había cuestionado días antes la demora en algunas diligencias y pedido que se profundizara en las personas del entorno cercano de su hija.

Uno de los elementos que habría permitido orientar la investigación fue el GPS de un automóvil rojo de placa CPV-530 que sería conducido por Joel Peña, expareja de la víctima y considerado preliminarmente como el principal sospechoso del presunto feminicidio. La hermana mayor de Miluska, relató que acompañó a la Policía durante parte de las diligencias y explicó que los registros del vehículo permitieron reconstruir varios desplazamientos realizados el mismo día de la desaparición. “El GPS de su carro, desde el día 31, ha ido hasta la zona donde se encontraba mi hermana”, señaló.

Según su testimonio, el vehículo habría salido de la vivienda del investigado con dirección a Los Aquijes y posteriormente ingresó por una trocha cercana. Luego habría regresado hacia El Rosario, donde se registró una parada para abastecer combustible, antes de volver nuevamente por la misma ruta. La hermana indicó que uno de esos ingresos conducía hacia una zona conocida como la chacra de Los Piscontes, punto que también habría sido revisado durante las diligencias.

Posteriormente, el recorrido del GPS habría marcado una ruta hacia Yauca del Rosario, pasando por caminos de trocha. En uno de esos puntos, el vehículo habría permanecido detenido aproximadamente una hora.

“Hay una parte donde se queda él una hora y llega hasta más arriba”, explicó Jacqueline, quien señaló que inicialmente los equipos de búsqueda inspeccionaron una zona ubicada a unos 14 minutos de ese punto, apoyados incluso con drones.

La hermana relató que durante el recorrido percibieron por momentos un fuerte olor, pero inicialmente no localizaron el cuerpo. Al regresar hacia el lugar donde el vehículo habría permanecido por más tiempo, su padre observó señales que llamaron la atención: tierra removida, marcas que aparentaban haber sido hechas con herramientas y un cactus roto y posteriormente colocado sobre el terreno. “Mi padre vio que habían trabajado en una zona en la que hubiesen usado una barreta, una pala, como que iban arrastrando la tierra”, manifestó.

Tras remover cuidadosamente parte del terreno, los equipos de búsqueda encontraron indicios que reforzaron las sospechas. “Movemos un poco la tierra que estaba movida, había muestras de sangre y el olor empezaba a emanar de ella. Mientras más se escarbaba, el olor era más intenso”, relató Jacqueline. Poco después se confirmó la presencia de restos humanos y se activó el protocolo correspondiente con representantes del Ministerio Público, peritos y personal especializado para proceder con la recuperación del cuerpo.

El cadáver fue trasladado posteriormente a la Morgue Central de Ica para la necropsia de ley, que deberá establecer la causa exacta del fallecimiento. Paralelamente, las diligencias se extendieron hasta una vivienda vinculada a Jhoel Daniel Peña Rojas, ubicada en el sector de Pariña Chico, en Los Aquijes. En ese inmueble se habrían encontrado una pala, prendas de vestir y otros objetos que permanecen bajo investigación y deberán ser sometidos a pericias para determinar si guardan relación con el crimen.

La familia pidió que las autoridades profundicen las investigaciones y determinen si hubo más personas involucradas. “Que hagan su trabajo como lo están haciendo y que, pues sí, no haya otra persona que haya podido subirse en ese carro que él manejaba”, expresó Jacqueline. La hermana también indicó que el investigado habría brindado inicialmente una versión distinta ante la Policía, aspecto que deberá ser contrastado formalmente dentro de las diligencias fiscales.

Miluska Huamán Boza deja en la orfandad a un niño de cinco años, cuyo padre sería precisamente el principal investigado por su muerte. Mientras la familia se prepara para despedirla, la Policía Nacional y el Ministerio Público continúan reconstruyendo las últimas horas de la joven, analizando la ruta del vehículo, las evidencias encontradas en el lugar del hallazgo y los objetos recogidos durante las diligencias.

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