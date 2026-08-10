El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció este lunes 10 de agosto una donación de US$500.000 a Colombia para contribuir a la atención de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte del país.

La institución informó que los recursos serán canalizados a través de los Fondos de Desarrollo Social y Humano de CAF y estarán destinados a respaldar las acciones de atención humanitaria requeridas en las zonas afectadas.

El anuncio se produce mientras las autoridades colombianas mantienen las operaciones de búsqueda y atención de víctimas. El balance preliminar comunicado por el Gobierno reporta 111 fallecidos y 87 heridos.

CAF ofrece apoyo para reconstrucción de zonas afectadas

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, señaló que la institución se encuentra a disposición del Gobierno colombiano para apoyar las siguientes etapas de respuesta a la emergencia.

“Nos ponemos a disposición del Gobierno para acompañar los esfuerzos de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas”, afirmó Díaz-Granados en un comunicado difundido por la institución.

El ejecutivo también agradeció a las autoridades colombianas y destacó la necesidad de coordinar esfuerzos para la recuperación de los territorios golpeados por el terremoto.

CAF indicó que la donación forma parte de los mecanismos de apoyo que despliega ante desastres y situaciones de emergencia en sus países miembros, mediante la movilización de recursos dirigidos a las poblaciones afectadas y a los posteriores procesos de recuperación.

Terremoto en Colombia deja al menos 111 fallecidos

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que el balance preliminar del terremoto asciende a 111 fallecidos y 87 heridos.

Las autoridades contabilizan además 1.575 viviendas averiadas, de las cuales 37 quedaron completamente destruidas, así como 61 edificios colapsados.

La emergencia también dejó daños en infraestructura de servicios públicos: 18 centros de salud y 52 centros educativos presentan afectaciones, según el reporte gubernamental.

Ante la magnitud de los daños, el mandatario declaró el desastre nacional.

Siete aeropuertos permanecen cerrados por daños

El terremoto también afectó la infraestructura de transporte de Colombia. El Gobierno informó que 18 carreteras presentan daños.

Asimismo, los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Cali y Buenaventura sufrieron afectaciones en su infraestructura y permanecen cerrados para vuelos comerciales, según el último balance oficial.

Las autoridades continúan evaluando los daños mientras avanzan las labores de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria.

Epicentro del terremoto se ubicó en Chocó

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el terremoto alcanzó una magnitud de 7,4 y se registró a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, hora local.

El epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, departamento de Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros.

El movimiento sísmico ocasionó daños principalmente en zonas del centro y occidente de Colombia.