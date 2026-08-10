El Gobierno de Colombia declaró este lunes 10 de agosto la situación de “desastre nacional” por el terremoto de magnitud 7,4 que deja hasta el momento al menos 71 personas fallecidas, además de heridos, personas atrapadas y graves daños en infraestructura.

La decisión se adoptó ante la magnitud de la emergencia que afecta principalmente a la región cafetera y el suroeste colombiano, donde se reportan edificios derrumbados y afectaciones en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), 29 de las víctimas mortales se registraron en ciudades capitales.

Risaralda, Valle del Cauca y Chocó concentran las víctimas

El departamento de Risaralda registra hasta el momento 40 fallecidos, la cifra más alta del país. Le sigue Valle del Cauca, con 27 muertos, mientras que en Chocó se reportan cuatro víctimas mortales.

El balance fue comunicado por Asocapitales luego de participar en un comité extraordinario de desastres encabezado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia figuran entre las ciudades con situaciones críticas debido a personas fallecidas, heridas o atrapadas y a los daños provocados por el movimiento sísmico.

Valle del Cauca reporta 27 fallecidos

La gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó la magnitud de la emergencia en su departamento.

“En el departamento del Valle del Cauca (...) tenemos más o menos 27 personas fallecidas”, declaró la autoridad regional.

Toro informó además que algunas áreas del Hospital Universitario de Cali colapsaron y que existen personas atrapadas. Equipos de bomberos y miembros del Ejército participan en las operaciones de rescate y evacuación.

El Cairo tendría cerca del 80 % de sus edificaciones destruidas

La gobernadora también reportó daños en viviendas y edificios de diferentes municipios del Valle del Cauca.

“Tenemos destrucción de casas, de edificios en todos los municipios del Valle del Cauca”, manifestó Toro al describir como “seria” la situación.

Según el balance proporcionado por la autoridad regional, cerca del 80 % de las edificaciones del municipio de El Cairo resultaron destruidas. Las autoridades continúan verificando el alcance de los daños.

¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el terremoto ocurrió a las 7:34 a. m. (12:34 GMT) de este lunes 10 de agosto.

El epicentro fue localizado en San José del Palmar, departamento del Chocó, en la región del Pacífico colombiano. El movimiento tuvo una profundidad de 82 kilómetros.

La emergencia también ocasionó afectaciones en terminales aéreas y otras infraestructuras del país. Las autoridades mantienen las operaciones de búsqueda y rescate mientras continúa la evaluación de edificios y servicios esenciales.

El número de fallecidos y heridos permanece sujeto a actualización debido a que continúan las labores en las zonas afectadas.