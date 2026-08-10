Al menos 20 personas murieron este lunes en Pereira y Manizales, dos ciudades del centro de Colombia que registraron parte de las principales afectaciones tras el terremoto de magnitud 7,4. Las autoridades locales informaron que 18 víctimas corresponden a Pereira y otras dos a Manizales, mientras continúan las evaluaciones por los daños ocasionados.

El movimiento tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, pero también provocó afectaciones en la zona cafetera. Pereira y Manizales reportaron viviendas dañadas, edificaciones afectadas y restricciones en sus aeropuertos.

Pereira registra 18 fallecidos

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, informó que hasta el momento se contabilizan 18 personas fallecidas en la ciudad. El funcionario precisó que se trata de un balance preliminar mientras continúan las labores de atención y evaluación.

“Hasta el momento, llevamos nosotros registradas 18 personas muertas”, expresó Salazar a Caracol Radio. En Pereira también se reportaron daños en viviendas y edificaciones, además de afectaciones en el Aeropuerto Internacional Matecaña.

Parte del techo del terminal aéreo se desprendió debido al movimiento, por lo que el aeropuerto permanece cerrado. En la ciudad también se registraron daños en iglesias y otras construcciones.

Videos registrados después del movimiento muestran parte de los daños ocasionados en la ciudad. En uno de ellos se observa cómo se desprende el pico central de la iglesia de San José, mientras varias personas buscan sostenerse de una motocicleta policial y de otros elementos cercanos durante la sacudida.

🔴 ATENCIÓN: El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó que tras el terremoto de 7,4 se tiene reporte de 18 personas fallecidas.



“Es muy trágico lo que nos ha ocurrido hoy. No sabemos, en este momento, cuál es la magnitud real de la afectación del terremoto. Solo puedo… pic.twitter.com/4FQJtQ3DUS — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026





Manizales reporta dos víctimas

En Manizales, capital del departamento de Caldas, las autoridades confirmaron dos personas fallecidas tras el terremoto. El alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo también informó que entre 20 y 30 viviendas colapsaron en diferentes sectores de la ciudad.

“Hasta ahora registramos dos muertos”, indicó Rojas Giraldo a Blu Radio. El funcionario añadió que varias iglesias resultaron afectadas y que la Alcaldía habilitó tres albergues para atender a las personas que necesiten dejar temporalmente sus viviendas.

#Manizales | Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, da el reporte preliminar de afectaciones en Manizales. Hay dos fallecidos pic.twitter.com/Upu2xcHnak — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 10, 2026

El aeropuerto de Manizales también permanece cerrado debido a las afectaciones registradas tras el movimiento. La misma medida fue adoptada en el aeropuerto de Armenia, en el departamento de Quindío, mientras se revisa el estado de la infraestructura aeroportuaria de la región.

Las autoridades de ambas ciudades continúan con la evaluación de las estructuras afectadas y la atención de las personas damnificadas. El terremoto fue reportado con una magnitud de 7,4 por el Servicio Geológico Colombiano y tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento de Chocó.