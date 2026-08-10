A dos meses del violento ataque que terminó con la vida de su esposo, Roberta Calcín Pacompia continúa luchando por la recuperación de sus hijos y la suya. La familia quedó gravemente afectada luego de que dos hermanos ingresaran a su vivienda en Majes, Caylloma en Arequipa y los atacaran con un hacha el pasado 2 de junio.

Durante el ataque, su esposo, Gerardo Calsín, murió a consecuencia de las heridas. Roberta y sus hijos también resultaron heridos y a la fecha enfrentan dificultades económicas para continuar con sus tratamientos médicos.

Uno de los casos que más preocupa a la madre es el de su hijo Satalin, de 10 años, quien sufrió una fractura en la columna y fue trasladado a un hospital de Lima para recibir atención especializada. El menor necesita placas para una intervención quirúrgica, pero los gastos por medicamentos adicionales que no necesariamente son cubiertos por el SIS representan una carga difícil de asumir para la familia.

Roberta contó que sus hermanos la ayudan económicamente y a veces recurre a préstamos para cubrir parte de los gastos y que, hasta el momento, ya habría desembolsado más de 3 mil soles únicamente en medicamentos.

Su hija también permanece en casa debido a que presenta una fisura en el hombro y, por falta de recursos económicos, aún no puede ser sometida a una intervención. La propia Roberta necesita una operación por la fractura que sufrió en el hombro durante el ataque.

VIVEN EN UN ALBERGUE

Tras lo ocurrido, Roberta y sus hijos permanecen actualmente en un albergue en Arequipa. La madre debe viajar constantemente a Lima para acompañar a su hijo de 10 años durante su tratamiento, situación que le genera preocupación por el cuidado de sus otros hijos.

Roberta teme que, debido a sus constantes viajes y a la difícil situación que atraviesa, puedan quitarle a sus hijos menores de edad. Por ello, además de solicitar apoyo para los gastos médicos, busca encontrar una solución que le permita mantenerse junto a sus hijos mientras continúa el tratamiento del menor.

Los hermanos Fray y Tony Ccoyuri Chumbisuca, investigados por el ataque ocurrido el 2 de junio, permanecen bajo prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades por la violenta agresión.

Ante la difícil situación económica que enfrenta la familia, Roberta pidió solidaridad a las personas que puedan contribuir con los gastos médicos. Los aportes pueden realizarse mediante Yape al número 931 110 563.