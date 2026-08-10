Un sujeto fue intervenido durante la madrugada del último domingo luego de ser encontrado al interior de una vivienda ubicada en la intersección del jirón Las Rosas y el pasaje Los Claveles, en el barrio de Auquimarca, distrito de Chilca.

Según el reporte, serenos de Chilca acudieron al inmueble tras recibir una alerta sobre la presencia de un presunto intruso. Con autorización del propietario, los agentes ingresaron hasta el tercer piso, donde una de las residentes señaló haber encontrado a un hombre identificado como José (40) en el balcón.

La mujer relató que había salido momentáneamente de la vivienda para acompañar a su pareja y dejó la puerta entreabierta. Al regresar, habría encontrado al sujeto dentro del predio.

Poco después llegaron efectivos de la Policía Nacional, quienes interrogaron al intervenido. El hombre, que se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol, sostuvo que había ingresado al inmueble luego de sufrir un presunto robo y que, al encontrar la puerta abierta, decidió esconderse.

Para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes, tanto el sujeto como la residente fueron trasladados a la Comisaría de Chilca, donde se realizaron las diligencias de ley.