Como parte de las acciones a realizar en su plan de acción ante lluvias intensas y peligros asociados 2026, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) instalará 15 buzonetas, que se sumarán a las 30 hechas este año para reducir la creación de charcos.

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En la ciudad se identificaron 57 puntos de aniego, de riesgo bajo, moderado y alto, donde suelen acumularse las aguas pluviales, generando diversas molestias. Eso se reducirá gracias al funcionamiento de las 45 buzonetas de captación pluvial

Las buzonetas son cámaras revestidas de concreto, construidas a desnivel (soterradas) para recibir aguas residuales de lluvias.

Se instalaron en coordinación con la Gerencia de Obras de la MPT y en marzo de este año, después de que llovió de menar regular, en solo dos horas y media se desaguaron los aniegos que hubo en la avenida Jesús de Nazareth, a la altura de la ciudad universitaria de la UNT, lo que antes se hacía en ocho horas.

El gerente de Gestión de Riesgos y Desastres de la MPT, Richard Asmad Benites, dijo que de los 57 puntos de aniego, 7 son de riesgo bajo, 28 moderado y 22 de riesgo alto.

Agregó que para la atención de aniegos se cuenta con motobombas, cisternas, hidrojet y tanques con capacidad para mil litros, con los que se atenderá en los sectores previstos a través del plan.