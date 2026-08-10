El diputado Harvey Colchado puso a disposición de la Comisión de Ética su cargo como integrante del grupo de trabajo tras una acusación fiscal que enfrenta por los presuntos delitos de falsedad genérica y negociación incompatible. Durante la sesión de instalación, pidió que los demás integrantes decidan si debe continuar en la comisión.

Colchado explicó que el Reglamento del Congreso no establece como impedimento que un parlamentario integre la Comisión de Ética mientras enfrenta un proceso fiscal. Sin embargo, señaló que prefirió someter su permanencia a decisión del pleno para garantizar el trabajo del grupo.

“Existe un requerimiento de acusación que está llegando a un juzgado penal. ¿Qué dice el artículo 24, numeral D, del Reglamento del Congreso? Señala que no es impedimento para un diputado o un senador integrar una comisión como la de Ética. Sin embargo, en aras de que se pueda trabajar con tranquilidad y un buen clima, yo pongo mi nombramiento como integrante a disposición del pleno, para que sean ustedes los que decidan mi continuidad como integrante de esta comisión”, explicó.

En ese sentido, el legislador sostuvo que su continuidad quedará en manos de sus colegas.

“Entonces, solo si ellos están de acuerdo de que yo continúe como miembro de la Comisión de Ética en salvaguarda de que me están denunciando y hay una persecución en mi contra. Pero depende de ellos, del pleno de la Comisión de Ética. Eso lo voy a proponer el día lunes”, aseguró.

Comisión de Ética inicia funciones

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados quedó instalada este lunes en la Sala Fabiola Salazar Leguía del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. La sesión estuvo dirigida por Javier Cipriani, de Renovación Popular, en calidad de coordinador.

También participaron Mery Infantes Castañeda, Edwin Espinoza Huillca y Heber López Letona, además de Colchado. La sesión fue suspendida hasta este martes a las 11:00 a. m., cuando se elegirá al presidente, vicepresidente y secretario mediante lista cerrada y votación nominal.

Cipriani señaló además que la comisión ya está habilitada para recibir denuncias a través de mesa de partes. Los pedidos podrán ser presentados por funcionarios y diputados.