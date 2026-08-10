Vecinos de Chivay, en la provincia de Caylloma, llevaron papel, botellas de plástico, latas y otros materiales reciclables a la Plaza de Armas para intercambiarlos por artículos de uso doméstico durante la campaña “Ecotruque: Recicla y Canjea”.

La jornada permitió que los participantes entregaran residuos aprovechables y, a cambio, recibieran lavadores, escobas, bancas de plástico, recogedores y otros implementos para el hogar.

La actividad fue organizada por el Programa Municipal EDUCCA y la Oficina de Gestión Ambiental (OGA) de la Municipalidad Provincial de Caylloma, como parte de las acciones para incentivar a los vecinos a separar los residuos desde sus viviendas y evitar que materiales que pueden ser reutilizados terminen mezclados con la basura.

El canje también buscó promover el hábito del reciclaje entre las familias de Chivay y generar mayor conciencia sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos.

La campaña se desarrolló en la Plaza de Armas del distrito, donde los vecinos pudieron deshacerse de materiales reciclables y obtener productos que pueden ser utilizados en sus hogares.