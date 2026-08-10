El jefe institucional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, descartó que los terremotos registrados recientemente en Venezuela y Colombia permitan anticipar un próximo evento en Perú. El especialista señaló que no existe una secuencia científica que determine el orden en que ocurrirán los sismos en los países de la región.

En declaraciones a Canal N, Tavera explicó que Perú, Colombia, Venezuela, México y Japón forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con alta actividad sísmica. Esta condición mantiene al país expuesto a movimientos telúricos, pero no permite predecir cuándo ni dónde ocurrirá el siguiente.

“Dicen: bueno, ocurrió en Venezuela, ahora en Colombia, el siguiente podría ser Perú. Sabemos científicamente que eso no sucede así”, afirmó.

El jefe del IGP también descartó que la ciencia pueda establecer con anticipación el lugar del próximo terremoto.

“Si la Tierra para nosotros fuera una bola de cristal, sabríamos dónde van a ocurrir los próximos eventos sísmicos, para la ciencia eso no es posible”, aseveró.

Construcciones determinan el nivel de daños

Tavera señaló que la calidad de las edificaciones es uno de los principales factores que determina las consecuencias de un sismo. Como referencia, mencionó el movimiento de magnitud 5,4 ocurrido el 18 de julio en Chupaca, Junín.

“Si no vemos la calidad de estas construcciones, pues siempre vamos a tener daños con las mismas características de los que estamos viendo en estos países vecinos”, subrayó.

Según Indeci, aquel sismo dejó 407 viviendas destruidas y 738 con daños moderados, además de seis fallecidos, más de 70 heridos y cerca de 2.764 damnificados.

Sacudida del suelo puede durar varios minutos

Sobre el terremoto de Colombia, Tavera aclaró que los cuatro minutos mencionados por algunas personas corresponden al tiempo en que percibieron la sacudida y no a la ruptura del sismo. La duración de ese movimiento varía según las condiciones del lugar y la estructura donde se encuentre la persona.

“Lo que se está comentando no es la duración del sismo. Lo que la gente debería comentar bien es: el suelo se sacudió por más de cuatro minutos, o cuatro minutos”, explicó.

El especialista agregó que una persona ubicada en un edificio alto puede percibir el movimiento durante más tiempo por la oscilación de la estructura.

“El suelo se va a sacudir por más tiempo si yo estoy en un edificio alto a que si estoy en la calle, porque al edificio alto se suma la oscilación del edificio”, indicó.