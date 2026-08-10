Las cámaras de seguridad de una barbería captaron el momento en que un hombre ingresó al establecimiento y sustrajo una cartera luego de comprobar que no había personas en el interior. El hecho ocurrió el domingo 9 de agosto, en la zona de San Martín, distrito de Socabaya, en Arequipa.

Según las imágenes, el varón, que vestía polo negro, pantalón de color claro y gorra, caminaba por la calle cuando se percató que la barbería se encontraba sin personas.

El hombre retrocedió y se dirigió nuevamente hacia el local. Antes de ingresar, permaneció varios segundos en la puerta y observó hacia el interior para asegurarse de que no hubiera nadie.

Al comprobar que el establecimiento estaba vacío, ingresó con aparente tranquilidad. Primero recorrió con la mirada el ambiente y luego caminó hacia el fondo del local, donde encontró una cartera.

El sujeto tomó el bolso y salió del establecimiento caminando con normalidad, sin levantar sospechas entre las personas que transitaban por el sector.

El robo ocurrió minutos antes de las 11:00 de la mañana, en una barbería ubicada cerca del grifo San Fernando.

De acuerdo con la denuncia realizada por los responsables del establecimiento, dentro de la cartera había dinero en efectivo, un teléfono celular y otros objetos personales.

Las imágenes de las cámaras de seguridad podrían ser utilizadas para identificar al responsable del robo y facilitar las investigaciones.