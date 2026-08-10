Un recién nacido fue encontrado abandonado en un predio deshabitado en la Asociación Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de Cerro Colorado, luego de que un vecino, Gustavo Llaique escuchara el llanto del bebé y acudiera al lugar para verificar lo ocurrido.

El joven se acercó al terreno donde en una esquina observó un triplay y al levantarlo encontró una bolsa de mercado de colores rojo, negro, verde y amarillo. Esta bolsa estaba atada de las asas y al abrirlo encontró a un bebé desnudo envuelto en una colcha mojada de polar de color lila.

Tras levantarlo en brazos, lo llevó a su vivienda para mostrarle a su padre, quien comunicó el hecho a los serenos, quienes llegaron hasta el lugar. Posteriormente fue trasladado a la comisaría de Familia de Cerro Colorado.

El recién nacido todavía tenía el cordón umbilical en el ombligo, por lo que se solicitó una ambulancia para trasladarlo al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, donde recibe la atención médica.

Tras conocerse el caso, agentes de la Policía y representantes de la Fiscalía de Familia realizan las diligencias correspondientes para recoger la información que permitirá identificar a los responsables.