El expresidente Pedro Castillo recibe frecuentes visitas nocturnas de diputados y senadores de Juntos por el Perú (JPP) en el penal de Barbadillo, en Ate. Así lo dio a conocer un reportaje de Panorama, que detalló que los encuentros se realizan en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes).

La diputada de JPP Svieta Fernández defendió las visitas al expresidente y afirmó que estas se realizan como parte de las prerrogativas parlamentarias. En ese sentido, sostuvo que “no hay ningún tipo de clandestinidad” en los encuentros. Asimismo, precisó que los ingresos al establecimiento penitenciario fueron debidamente registrados e identificados.

“Las visitas hacia el establecimiento han sido registradas, han sido identificadas, entonces no existe ningún tipo de impedimento para que los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones e investidura puedan ir al penal a visitar a Pedro Castillo”, declaró a RPP.

Ante la consulta sobre algunas visitas que se habrían prolongado hasta la medianoche, Fernández afirmó desconocer cuánto tiempo permanecieron sus colegas con el exmandatario y qué temas abordaron. No obstante, sostuvo que Pedro Castillo “tiene derecho a tener conversaciones políticas”, al considerar que es “un preso político”.

En otro momento, Fernández fue consultada por la situación de Yenifer Paredes y el presunto uso de cuentas de terceros para canalizar recursos que habrían sido destinados a saldar una deuda de Lilia Paredes. Al respecto, la legisladora consideró que el caso debe continuar bajo “la debida investigación” y respetando “el debido proceso”.

“Me parece que este es un proceso del cual se ha hablado mucho antes, se está volviendo a sacar ahora intencionalmente, no sabemos con qué intención por parte de la prensa, pero eso se tendrá que resolver de acuerdo al debido proceso y de acuerdo también a lo que determinen en este caso las instancias que están investigando”, señaló.

En esa misma línea, Fernández sostuvo que los integrantes de Juntos por el Perú (JPP), por representar una “fuerza opositora” al Gobierno de Keiko Fujimori, son “continuamente cuestionados y vigilados” por los medios de comunicación.

“Han estado sacando diversas cuestiones a través de la prensa que tienen que ver con cuestiones particulares o cuestiones que ya son del pasado y no estamos mirando el interés público”, sostuvo.