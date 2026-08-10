La presidenta Keiko Fujimori expresó su solidaridad con Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto. A través de sus redes sociales, la mandataria también manifestó la disposición del Gobierno peruano para brindar apoyo ante la emergencia.

“Expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto registrado hoy”, escribió Fujimori.

En otro momento, expresó sus condolencias por los fallecidos que dejó el desastre y extendió un mensaje hacia los deudos.

“Lamento profundamente las pérdidas y hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento”, señaló.

Expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto registrado hoy. Lamento profundamente las pérdidas y hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento. Al presidente Abelardo de la Espriella y a todo el pueblo de Colombia, les… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) August 10, 2026





Ofrece apoyo a Colombia

Fujimori también puso a disposición del Gobierno peruano la colaboración para atender las necesidades que puedan surgir a raíz del terremoto. El mensaje estuvo dirigido al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y a la población del país.

“Al presidente Abelardo de la Espriella y a todo el pueblo de Colombia, les hago llegar nuestra disposición para ayudar”, manifestó.

Fujimori cerró su mensaje con una expresión de respaldo hacia Colombia.

“El Perú está con ustedes”.