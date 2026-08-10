Lo que habría comenzado como un reencuentro familiar después de 25 años terminó en tragedia la noche del sábado, cuando dos hombres perdieron la vida luego de que el vehículo en el que viajaban impactara violentamente contra un árbol a un costado de la Panamericana Sur, frente al Parque del Recuerdo, en el distrito de Subtanjalla, Ica.

Muertes violentas

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 296.5 de la Panamericana Sur. El vehículo, de color negro de placa AUF-233, habría salido de su trayectoria antes de estrellarse contra el árbol. El impacto fue de tal magnitud que los ocupantes quedaron atrapados en el interior y sufrieron graves lesiones que les provocaron la muerte.

Las víctimas fueron identificadas como Héctor Armando Aybar Moyano, de 47 años, empresario residente en Chincha Alta, y Armando Mercedes Moyano Matta, de 73 años, domiciliado en el distrito de La Tinguiña. Ambos eran familiares y, según personas cercanas, se habían reencontrado luego de aproximadamente 25 años.

De acuerdo con los testimonios recogidos, los dos hombres se dirigían hacia La Tinguiña después de haber concretado una negociación para establecer un restaurante campestre en Subtanjalla.

Las primeras versiones señalan que la unidad vehicular habría circulado a una velocidad considerable antes de despistarse e impactar contra el ficus. Producto del violento choque, ambos ocupantes habrían sufrido fuertes golpes, principalmente en la cabeza, falleciendo prácticamente en el lugar. La camioneta quedó destrozada en la parte delantera, evidenciando la brutalidad del choque.

Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar cómo se produjo el accidente. Los cuerpos fueron retirados del vehículo y trasladados para continuar con los procedimientos médico-legales y establecer oficialmente las causas de muerte.

Los restos de Héctor Aybar Moyano fueron trasladados hacia Chincha, mientras que los de Armando Moyano Mattason velados en la avenida Julio Cevasco, en La Tinguiña.

EL DATO: El conductor de la unidad se presume conducía en estado de ebriedad por la vía nacional.

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