Nuevos elementos se incorporan a la investigación por la muerte del ingeniero Lucio Eleodoro Paucar Valenzuela, de 67 años, cuyo cuerpo fue encontrado una semana después de su desaparición en el sector Los Carrizales, distrito de La Tinguiña.

Nuevas evidencias

La Región Policial Ica presentó la cronología de las diligencias realizadas desde el último día que fue visto por sus familiares y reveló registros de videovigilancia que permitirían reconstruir parte de los últimos movimientos de la víctima.

La investigación comenzó luego de que Paucar Valenzuela desapareciera el viernes 31 de julio, cuando salió del distrito de Pueblo Nuevo con dirección a Ica. Desde ese momento, personal especializado de la Policía inició el seguimiento de sus movimientos, revisando cámaras de seguridad y recopilando información que permitiera establecer con quién estuvo, qué lugares visitó y cuál fue su recorrido antes de que se perdiera su rastro.

Uno de los primeros registros considerados relevantes corresponde a una cochera ubicada en Pueblo Nuevo. Las cámaras captaron al ingeniero en el interior del establecimiento mientras sostenía una conversación telefónica. Para los investigadores, esta comunicación podría ser importante debido a que ocurrió poco antes de que abandonara el lugar y continuara su recorrido. Sin embargo, el contenido y destinatario de dicha llamada todavía forman parte de las diligencias.

La ruta de la víctima volvió a quedar registrada aproximadamente a las 8:43 de la noche. Paucar llegó hasta un agente bancario ubicado en el jirón Callao con la avenida Grau, donde realizó un retiro de aproximadamente 200 soles. Tras salir del establecimiento, cruzó la vía y avanzó hacia la calle Lima, hasta llegar a las inmediaciones de un establecimiento comercial, donde las cámaras captaron un encuentro que ahora es considerado una de las principales piezas de la investigación.

En ese punto, las imágenes muestran al ingeniero aparentemente esperando a una mujer. Minutos después ambos se encuentran y, según la información presentada por la Policía, ella habría sido identificada con el alias de “La China” y tendría 31 años. La mujer sería una de las últimas personas que tuvo contacto con Paucar antes de su desaparición. Las circunstancias de ese encuentro, así como la relación que existía entre ambos, son materia de investigación.

La Policía maneja como una de sus hipótesis que la presunta banda criminal denominada “Los Malditos de Pueblo Nuevo” habría utilizado mujeres para captar a posibles víctimas. Según esta línea investigativa, las víctimas serían inducidas al consumo de alcohol para colocarlas en una situación de vulnerabilidad y posteriormente intentar apoderarse de sus pertenencias, acceder a sus cuentas bancarias o billeteras digitales.

Después del encuentro, Paucar y la mujer abordaron un automóvil Chevrolet y se dirigieron hacia otro punto. Las cámaras registraron además que la mujer utilizaba su teléfono celular mientras ingresaba a un establecimiento, detalle que llamó la atención de los investigadores. Una de las posibilidades que se analiza es que aquella comunicación pudiera haber servido para coordinar con otras personas, aunque hasta el momento no se ha establecido públicamente qué conversación sostuvo ni con quién se comunicó.

Tras permanecer aproximadamente una hora en un local de comida, ambos salieron y continuaron el recorrido a bordo de otro vehículo. A pocos metros, las cámaras habrían registrado la presencia de otras personas que, según la reconstrucción policial, podrían haber estado vinculadas al seguimiento de la víctima. Posteriormente, Paucar volvió a ser captado junto a la mujer, mientras otra mujer que ya había aparecido anteriormente también habría sido registrada en las inmediaciones.

La ruta terminó conduciendo al ingeniero hasta el asentamiento humano Los Carrizales, en La Tinguiña. Las labores de inteligencia permitieron a los agentes concentrar la búsqueda en una zona de difícil acceso, donde el uso de un dron habría sido determinante para ubicar indicios que orientaron la intervención policial. Con apoyo de personal especializado de la Policía y peritos, se llegó finalmente al punto donde fue encontrado el cuerpo de Paucar Valenzuela.

La investigación continuó después del hallazgo. La Policía informó que logró intervenir a dos presuntos implicados y que uno de ellos habría sido encontrado en posesión del celular que pertenecía a la víctima. Este elemento será sometido a las diligencias correspondientes para determinar cómo llegó a manos del intervenido y si contiene información que permita establecer comunicaciones, ubicaciones o contactos relacionados con el crimen.

EL DATO: El cuerpo fue hallado tendido boca arriba y con las manos brutalmente atadas detrás de la espalda. Según los peritos forenses, presentaba signos de descomposición avanzada y habría permanecido muerto alrededor de cinco días, expuesto a intensa radiación solar, además de moscas, huevos y larvas, que confirmarían el tiempo de su fallecimiento.

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