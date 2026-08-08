El ingeniero civil Lucio Eleodoro Paucar Valenzuela, de 67 años, fue hallado sin vida la madrugada de este viernes en una vivienda en construcción abandonada ubicada en el sector Los Carrizales, distrito de La Tinguiña, poniendo fin a una intensa búsqueda iniciada tras su desaparición el pasado 31 de julio. El cuerpo fue encontrado por agentes de la Policía Nacional durante un operativo de inteligencia y presentaba visibles signos de violencia.

Hallazgo mortal

De acuerdo con la información brindada por el jefe Región Policial Ica, general PNP Carlos Raúl Roque Palomino, la ubicación del cadáver fue posible gracias a información obtenida mediante labores de inteligencia y una fuente humana. Él informó que el operativo se ejecutó alrededor de las 6:00 de la mañana con participación de personal de investigación, inteligencia y criminalística.

“Hemos incursionado en horas de la madrugada con todo el equipo técnico y se ha encontrado un cadáver masculino que será sometido a las pericias correspondientes para determinar plenamente su identidad”, declaró.

Posteriormente, los familiares confirmaron que se trataba de Lucio Paucar Valenzuela, quien había salido de Pueblo Nuevo con destino a la ciudad de Ica la noche del 31 de julio. Según su hermano, antes de perder contacto realizó un retiro de S/200 en una entidad bancaria y desde entonces no volvió a ser visto.

“Él salió de Pueblo Nuevo a las 7:30 de la noche con rumbo a Ica. Después fue al banco, retiró 200 soles y desde ese momento ya no se supo más de él”, relató Miguel Antonio Paucar Valenzuela, quien recordó que la desaparición fue advertida al día siguiente cuando los trabajadores que laboraban con el ingeniero no lograron comunicarse con él y encontraron su vivienda vacía.

Durante más de una semana, familiares, amigos y vecinos emprendieron una intensa búsqueda en diversos sectores de Ica, entre ellos La Tinguiña Alta, La Tierra Prometida, Ocucaje, Rosario y Los Aquijes, utilizando incluso drones, vehículos particulares y el apoyo de algunos serenos. “La búsqueda ha sido intensa. Toda la familia salió a buscarlo por diferentes lugares”, expresó Miguel Paucar.

El cuerpo fue localizado en una vivienda abandonada en construcción y, según información preliminar, estaba en posición de cúbito dorsal, con las manos atadas hacia atrás y sin documentos personales. Las circunstancias exactas de la muerte serán determinadas mediante la necropsia y las pericias practicadas por Medicina Legal y Criminalística.

En paralelo, la Policía confirmó que dos personas permanecen detenidas dentro de la investigación. Aunque las diligencias continúan bajo reserva, las primeras hipótesis vinculan el caso con la presunta organización criminal denominada “Los Malditos de Pueblo Nuevo”, señalada de participar en el secuestro de la víctima.

Respecto a las detenciones, el general Roque Palomino precisó que las investigaciones continúan. “Estamos en proceso investigatorio, vamos a seguir avanzando y armando el rompecabezas”, manifestó, al indicar que la posible participación de los intervenidos será determinada con las pruebas reunidas por los investigadores.

Los familiares exigieron que el crimen sea esclarecido y solicitaron al Ministerio Público actuar con total imparcialidad. “Esperamos nada más que el Ministerio Público haga su trabajo y que se esclarezca el hecho con total profesionalidad”, sostuvo Miguel Paucar, quien además pidió que se investigue a todos los responsables del asesinato.

Lucio Paucar Valenzuela vivía solo y deja dos hijas mayores de edad. Mientras el cuerpo permanece bajo custodia de Medicina Legal para culminar las diligencias forenses, la Policía y el Ministerio Público continúan recabando evidencias para reconstruir los hechos.

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