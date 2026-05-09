Una grave denuncia por actos de violencia, intimidación y destrucción de propiedad fue presentada por integrantes de la familia Campos Aroni, quienes acusan al fundo Pedregal Los Brujos de intentar presionarlos para abandonar o vender sus terrenos ubicados en el sector Jato San Pedro, en Cachiche, en la provincia de Ica.

Golpes y amenazas

Según el testimonio de las afectadas, más de 30 personas acompañados de maquinaria pesada ingresaron violentamente al terreno y destruyeron una vivienda prefabricada, corrales de animales y parte de los cultivos instalados en el predio.

La familia aseguró que durante el incidente también fueron agredidos físicamente y que varios de sus animales quedaron gravemente heridos. Indicaron que la crianza de cerdos y otros animales representa su principal fuente de sustento económico.

“Nos han golpeado con patadas y empujones, nos han roto la ropa. Entre varios hombres me jalonearon para que los matones entren a destruir mi casa”, relató una de las integrantes de la familia entre lágrimas, mientras mostraba los daños ocasionados en el terreno.

Los denunciantes sostienen que cuentan con documentación inscrita en Registros Públicos que acredita la posesión legal del predio y señalaron que desde hace varios meses vienen siendo presionados para vender o arrendar la totalidad de sus tierras.

“Nos llaman constantemente para venderles el terreno. También nos propusieron arrendarlo completo, pero nosotros ya respondimos mediante carta que no vamos a vender”, manifestó una de las afectadas.

De acuerdo con la versión de la familia, el interés del fundo sería conectar áreas agrícolas ubicadas a ambos lados del terreno que actualmente ocupan.

“Ellos quieren unir su fundo de allá con el de acá y nosotros estamos en medio. Por eso somos un obstáculo para el fundo”, señalaron.

Los afectados denunciaron además presuntos actos de amedrentamiento durante las noches. Según indicaron, personas vinculadas al conflicto llegarían al lugar utilizando luces y linternas para vigilarlos y generar temor entre los miembros de la familia.

Una de las denunciantes afirmó incluso haber recibido amenazas de muerte. “Me dijeron: ‘te voy a meter un tiro’. Yo les respondí que aquí voy a morir, en el terreno de mis padres”, expresó.

La familia también denunció el robo de un celular durante el enfrentamiento. Una de las mujeres afirmó que le arrebataron su teléfono mientras intentaba pedir ayuda a sus familiares y que en su cuenta de Yape tenía más de 500 soles.

Asimismo, indicaron que varios cerdas preñadas fueron brutalmente golpeadas tras el ingreso de la maquinaria pesada y quedaron tirados entre los escombros y corrales destruidos.

“Nos han dejado a nuestros animales entre la vida y la muerte. Nosotros vivimos de esto”, señalaron.

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