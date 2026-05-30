Un llamado a construir el futuro del país de manera conjunta entre todos los sectores productivos, autoridades y la sociedad civil, hizo la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca.

Fue durante su discurso en la ceremonia de clausura del SIMPOSIO – XVI Encuentro Internacional de Minería, que organizó el gremio minero energético.

Señaló que los emprendimientos de todo tamaño y las industrias de largo plazo como la minería y la energía no pueden desarrollarse en medio de la incertidumbre crónica. “Necesitamos estabilidad jurídica y una visión país que no varíe cada vez que cambiamos autoridades”, manifestó.

Refirió que sin las condiciones adecuadas el bienestar no llega a las personas, no se cierran brechas ni se reduce la pobreza.

Torreblanca destacó que las variables institucionales son cruciales de cara a la segunda vuelta electoral, periodo en el que el país necesita sumar esfuerzos para recuperar su capacidad de crecimiento mediante la confianza y la inversión.

“La historia nos ha enseñado que los recursos naturales por sí solos no contribuyen al desarrollo. Se necesitan instituciones fortalecidas y reglas predecibles y adecuadas para atraer las inversiones que requiere el país”, afirmó.

Ilegal

La presidenta de la SNMPE formuló un llamado de urgencia para exigir un freno definitivo al avance de la minería ilegal, actividad cuyo impacto trascendió lo ambiental para convertirse en una amenaza directa a la gobernabilidad y a la presencia del Estado en el territorio.

En ese sentido, instó a analizar las consecuencias reales de la informalidad sin rodeos para poder estructurar políticas públicas eficaces.

Al cierre de su intervención, recordó que la ventana de oportunidad actual en el mercado internacional no es permanente y que el país compite activamente por capitales, tecnología y personal calificado. Por ello, exhortó a los actores nacionales a actuar de manera conjunta para poner en valor los proyectos pendientes.

“Este Simposio nos recuerda que el reto es transformar esos recursos en infraestructura, empleo formal, mejores condiciones y oportunidades para más peruanos”, concluyó.