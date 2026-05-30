La Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza confirmó este viernes el hallazgo de los restos de Zoila Castillo Chanduco, quien había sido reportada como desaparecida desde el 16 de mayo. La mujer fue vista por última vez junto a su hijo de seis años en la ciudad de Tarapoto.

El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú mantienen abiertas las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Las investigaciones buscan determinar las circunstancias en las que se produjo la desaparición y posterior hallazgo.

Como parte de las diligencias, los agentes realizaron inspecciones en la camioneta de Alexis Alcántara, principal responsable del caso. Durante las investigaciones se identificaron rastros de sangre en el interior del vehículo.

La División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas aplicó pruebas de luminol para detectar posibles fluidos biológicos. Sin embargo, aún no se ha confirmado si las muestras corresponden a la madre o al menor desaparecido.

En paralelo, la Policía intervino un inmueble relacionado con el investigado ubicado en el distrito de La Molina. En el lugar se encontraron prendas de vestir que pertenecerían a Zoila Castillo.

Las prendas halladas serían comparadas con imágenes registradas por cámaras de seguridad en San Martín. Esta verificación forma parte de las pericias que buscan reconstruir los últimos movimientos de la víctima.





¿Qué pasó con el menor?

Días después de la denuncia inicial, las autoridades hallaron el cuerpo de un niño en una zona rural de Uchiza, en la provincia de Tocache. El cadáver presentaba signos de violencia y coincidencias con las características del menor desaparecido.

Los resultados de las pruebas de ADN aún están pendientes para confirmar su identidad. Tanto la Policía como los familiares han señalado que la vestimenta encontrada coincide con la que usaba el niño antes de desaparecer.

La Policía Nacional del Perú capturó a Alexis Alcántara Tellería en el distrito de Jesús María. Sobre él pesa una orden de detención preliminar emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache. La medida se enmarca en la investigación por presunto homicidio del menor y desaparición de la madre, ahora bajo la hipótesis de posible homicidio.

Las diligencias continúan a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional mientras se analizan los elementos recogidos. Entre ellos, los rastros hallados en el vehículo del investigado constituyen una de las principales líneas de investigación.