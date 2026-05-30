El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmó el fallecimiento de Iván Paredes Yataco, quien se desempeñó como jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La noticia fue difundida este viernes 29 de mayo a través de canales oficiales y medios de comunicación.

Paredes estuvo al frente del INPE hasta enero de este año, cuando presentó su renuncia irrevocable al cargo. Su salida se produjo tras haber liderado la institución en un contexto de reformas en el sistema penitenciario.

¿Qué informó el Ministerio de Justicia?

Tras conocerse el deceso, el Ministerio de Justicia emitió un mensaje a través de sus redes sociales expresando su pesar por lo ocurrido. La entidad destacó el rol que cumplió el exfuncionario durante su gestión en el sistema penitenciario.

“Desde el MINJUSDH lamentamos el sensible fallecimiento del expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco. Con profundo pesar expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, se lee en el comunicado.

Desde el MINJUSDH lamentamos el sensible fallecimiento del expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco. Con profundo pesar expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/cDuvKMZwbE — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) May 30, 2026





¿Qué problemas de salud tenía?

Durante los primeros meses del año, Paredes brindó declaraciones públicas en las que mencionó complicaciones en su estado de salud. Estas estuvieron asociadas a afectaciones cardíacas que, según indicó, se habrían agravado por la presión del cargo.

En aquella oportunidad, el exjefe del INPE explicó que el estrés generado por la conducción de la institución influyó en su condición médica.

“He tenido temas fuertes, por temas privados no los podría comentar, pero son temas fuertes de salud del corazón, cardiaco y a raíz del estrés, el médico me dice que por el estrés. Es un punto importante porque por ejemplo para mis labores tendría que irme a la sierra a hacer requisas y realmente, es materialmente imposibles, no lo voy a poder hacer”, comentó en Exitosa.

Cabe precisar que hasta el cierre de esta nota, no se han difundido detalles adicionales sobre las circunstancias de su deceso. Se espera que en las próximas horas se emitan más pronunciamientos oficiales.