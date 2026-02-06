La lucha contra el tráfico de terrenos se intensifica en el distrito de Ocucaje. En el marco de una estrategia para recuperar los espacios públicos del Estado, la Municipalidad Distrital de Ocucaje ejecutó un operativo de desalojo y recuperación de terrenos de propiedad estatal, tras la firma de un Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

Contra el tráfico de tierras

El acuerdo permitió intervenir de manera conjunta en zonas donde se había detectado ocupación ilegal y presuntos actos de lotización clandestina. Las acciones se concentraron en el Cercado de Ocucaje – La Hacienda, así como en dos puntos del centro poblado San José de Pinilla: el sector Espalda de Media Luna y la zona de Media Luna – ingreso a Pinilla, áreas que se encuentran bajo administración de la SBN.

Hasta los lugares intervenidos se desplazó personal municipal, especialistas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, un contingente policial encargado de brindar seguridad durante el operativo y maquinaria pesada, utilizada para despejar los terrenos ocupados de manera ilegal.

Durante la intervención se retiraron esteras, palos, maderas y otros materiales rústicos que habían sido utilizados para cercar y delimitar los predios. Además, las autoridades constataron que los terrenos ya habían sido lotizados de forma irregular, evidenciando la intención de apropiarse ilegalmente de extensas áreas que pertenecen al Estado.

Como parte del operativo, las esteras retiradas fueron incineradas para evitar su reutilización y nuevas invasiones. La acción permitió liberar importantes extensiones de terreno y frenar el avance de presuntas mafias dedicadas al tráfico de tierras en esta zona del distrito.

VIDEO RECOMENDADO