El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció sobre el desarrollo de la segunda vuelta presidencial en el extranjero y el posterior traslado del material electoral al Perú, asegurando que el proceso se realizó dentro de los plazos establecidos y sin contratiempos.

A través de un comunicado, la Cancillería precisó que el repliegue de actas y cédulas de sufragio se efectuó entre el 8 y el 10 de junio, en coordinación con la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), bajo estrictas medidas de seguridad y cadena de custodia diplomática y policial.

Asimismo, recordó que la Ley Orgánica de Elecciones no contempla la transmisión digital de actas electorales provenientes del exterior como parte del procedimiento oficial para el cómputo de votos, por lo que el traslado físico del material era indispensable.

Respecto al caso de Buenos Aires y sus oficinas consulares dependientes en Rosario, Corrientes y Salta, donde se instalaron 233 mesas de sufragio, la Cancillería indicó que se optó por el servicio de “carga consolidada” al ser la alternativa más segura para garantizar la trazabilidad y custodia del material electoral.

📄Comunicado de Prensa 025-26: Con relación al proceso electoral llevado a cabo en el extranjero.



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La entidad explicó que Aerolíneas Argentinas fue la única empresa que ofrecía este servicio para el volumen de carga requerido, aunque no contaba con disponibilidad de vuelos para el 9 de junio. Además, señaló que otras aerolíneas no podían garantizar espacio suficiente para trasladar las actas sin poner en riesgo la cadena de custodia.

Finalmente, la Cancillería destacó que los partidos políticos contaron con personeros en Buenos Aires y que los resultados de cada mesa fueron publicados en las sedes consulares correspondientes. En ese sentido, reafirmó su compromiso con la transparencia y la eficiencia en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales en materia electoral.