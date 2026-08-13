Por un territorio más sostenible y resiliente frente al cambio climático en Cusco se presentó oficialmente el Mapa Regional de Ecosistemas y el Mapa Regional de Áreas Degradadas en Ecosistemas Terrestres, instrumentos técnicos que fortalecen la gestión sostenible del territorio y permiten definir acciones concretas de conservación, recuperación y restauración ambiental.

Como parte de dicha estrategia, el Gobierno Regional Cusco identificó y caracterizó las áreas degradadas del territorio mediante información cartográfica, imágenes satelitales y trabajo de campo. El estudio incorporó 214 puntos de muestreo y permitió identificar 1 786 541,58 hectáreas de áreas degradadas, superficie equivalente al 24,77 % del territorio regional.

La información obtenida permitirá priorizar proyectos de conservación, recuperación y restauración de ecosistemas, así como intervenciones para el control de la erosión, la recuperación de la cobertura vegetal y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. También servirá como referencia para proyectos de recuperación de bosques, gestión de Áreas de Conservación Regional, ordenamiento territorial y adaptación frente al cambio climático.

El Mapa Regional de Ecosistemas, por su parte, representa la distribución espacial de los ecosistemas naturales del Cusco y proporciona información estratégica para la planificación territorial, la conservación de la biodiversidad, la gestión de los recursos naturales y el uso sostenible del territorio. Su elaboración tomó como referencia criterios biofísicos como la región natural, el bioclima, la cobertura vegetal, la fisiografía y el piso ecológico.

“Cusco necesita decisiones sustentadas en evidencia, con inversiones que lleguen a los territorios que más las necesitan. Estos mapas representan una herramienta para proteger nuestras fuentes de agua, conservar nuestra biodiversidad y recuperar los espacios afectados por la degradación ambiental”, afirmó el gerente regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, José Mancilla.

“No podemos proteger lo que no conocemos. Por eso, desde el Gobierno Regional hemos asumido la responsabilidad de contar con información técnica que nos permita saber dónde están nuestros ecosistemas, cuáles requieren atención y dónde debemos concentrar nuestras inversiones”, culminó.