Una fiesta terminó en feminicidio en Cusco, donde un sujeto atacó a cuchillazos a su expareja y a los familiares de ésta, quienes la defendieron de una brutal golpiza. Lamentablemente la hermana de la mujer falleció producto del feroz ataque.

El hecho se registró en el interior de un inmueble ubicado en la asociación pro vivienda Los Trigales, distrito de San Jerónimo, donde Milagros Orccon (22) departía junto a su hermana Nay Orccon (20) y su primo Carlos Orccon (20), cuando sobrevino la tragedia.

Según el atestado policial, aproximadamente a las 03:45 horas del último lunes, Lucas Zacarías (32) inició un fuerte discusión en el sexto piso de la vivienda, pelea que terminó a golpes y finalmente a cuchillazos.

Debido al escándalo, los demás habitantes de los otros pisos se acercaron hasta el lugar de la fiesta, observando la terrible imagen que había dejado el ataque y deteniendo al principal sospechoso.

CONFESÓ CRIMEN

Mientras Mirian era trasladada al Hospital Túpac Amaru, Nay era conducida al Hospital Regional. Lamentablemente esta última perdió la vida en el camino, posteriormente su primo también fue ingresado a este nosocomio para atender sus heridas.

“El sujeto está detenido por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en las modalidades de feminicidio en grado de tentativa y homicidio con arma blanca. El detenido fue puesto a disposición a fin de continuar con las actuaciones de ley, preliminarmente ya ha aceptado su culpabilidad en el hecho”, refirió el coronel PNP Carlos Guizado, jefe de la División de Orden y Seguridad de Cusco.

El mando policial también señaló que el intervenido ya había purgado condena efectiva en el penal de varones Qenccoro de Cusco por el delito de robo. Los familiares de la víctima fatal exigen celeridad en las investigaciones.