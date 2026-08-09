El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo evalúa utilizar la estación ferroviaria de Pachar, ubicada en el Valle Sagrado, como una alternativa para el traslado de visitantes hacia Machu Picchu. La propuesta busca reducir el tránsito vehicular en la zona y generar nuevas opciones para quienes llegan a Cusco con fines turísticos.

El planteamiento fue presentado por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, durante su participación en el Foro Provincial de Prospectiva y Desarrollo Territorial Cusco al 2040. En la actividad, explicó que el sector trabaja con autoridades regionales, gobiernos locales y otras entidades para encontrar alternativas que permitan mejorar la experiencia de los visitantes.

🙌 ¡Impulsando el desarrollo turístico de la Capital Arqueológica de América! El ministro Rogers Valencia inició su agenda de trabajo en Cusco, con su participación en el Foro Provincial de Prospectiva y Desarrollo Territorial: Cusco al 2040, donde destacó la importancia de una… pic.twitter.com/zzyLk24Goz — MINCETUR 🇵🇪 (@MINCETUR) August 8, 2026





¿Dónde está ubicada la estación?

La estación de Pachar se encuentra cerca de Ollantaytambo y podría convertirse en un punto de partida para los viajeros que se dirigen al santuario histórico. El uso de esta infraestructura permitiría distribuir parte del flujo turístico y disminuir la cantidad de vehículos que circulan por las rutas de acceso.

Durante su visita a Cusco, Valencia también abordó el Proyecto Turístico Choquequirao, que se desarrolla en coordinación con ProInversión. La iniciativa contempla implementar teleféricos, accesos vehiculares y caminos para trekking que permitan mejorar la conexión con este destino.

El proyecto busca incrementar el número de visitantes y generar oportunidades de empleo e inversión para las comunidades vinculadas con el circuito. Con ello, el Gobierno apunta a ampliar la oferta turística de la región y distribuir la actividad hacia otros destinos además de Machu Picchu.

Mincetur coordina con autoridades

Como parte de su agenda en Cusco, el ministro se reunió con autoridades provinciales y representantes de la Mancomunidad Municipal Amazónica de La Convención. Entre los participantes estuvieron los alcaldes de Cusco, Luis Pantoja, y de La Convención, Alex Curi, además del presidente de la mancomunidad, Guido Figueroa.

Las reuniones estuvieron enfocadas en identificar acciones para impulsar el turismo regional con participación de los distintos niveles de gobierno. Valencia también sostuvo encuentros con representantes de los principales gremios turísticos de Cusco en la Cámara de Comercio de la región.

En estas reuniones se revisaron las necesidades que enfrenta el sector turístico y las dificultades que afectan su desarrollo. También se plantearon medidas para mejorar la competitividad de Cusco y fortalecer las condiciones para el crecimiento de la actividad turística.