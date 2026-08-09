Junín: sismo de magnitud 3.8 se sintió nuevamente al sur de Chupaca.

Un nuevo sismo de magnitud 3.8 se registró la noche de este sábado en la región Junín, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento ocurrió a las 21:02:35 y tuvo su epicentro a 22 kilómetros al sur de Chupaca, a una profundidad de 10 kilómetros.

El IGP informó que el movimiento alcanzó una intensidad de grado III en la escala de Mercalli en Chupaca. La información corresponde a la evaluación inicial realizada por el organismo especializado tras el evento.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0539

Fecha y Hora Local: 08/08/2026 21:02:35

Magnitud: 3.8

Profundidad: 10km

Latitud: -12.25

Longitud: -75.35

Intensidad: III Chupaca

Referencia: 22 km al S de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/gqejAWhs8L — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 9, 2026

Este nuevo remezón ocurre pocos días después del sismo de magnitud 5.0 registrado en la región el último jueves. El desastre natural dejó al menos 12 personas heridas y ocasionó daños en algunas viviendas.

De acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), algunas casas que habían quedado inhabitables tras el sismo del 18 de julio terminaron colapsando. Estas estructuras ya presentaban daños y se encontraban en condición vulnerable antes del nuevo movimiento registrado este sábado.