El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó la plataforma digital Voto Informado como una herramienta de consulta para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El espacio reúne información oficial sobre los candidatos y sus principales propuestas, con el objetivo de que los ciudadanos conozcan las opciones disponibles antes de acudir a las urnas.

La iniciativa está dirigida a los electores de todo el país que participarán en los próximos comicios. A través del sistema, podrán realizar búsquedas de acuerdo con el distrito, provincia o región donde les corresponda votar.

Consulta información oficial sobre las candidaturas de tu distrito, provincia o región en Voto Informado.

Infórmate. Compara. Decide. https://t.co/syb47HaBhh pic.twitter.com/3zWG9BVx4R — JNE Perú (@JNE_Peru) August 8, 2026





¿Qué se puede consultar en el sistema?

En la plataforma se podrá identificar a los candidatos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 según la jurisdicción seleccionada. El portal también ofrece la posibilidad de revisar sus principales propuestas para los cargos que buscan ocupar.

El JNE señaló que el acceso a información oficial busca facilitar la comparación entre las distintas opciones electorales. De esta manera, los ciudadanos podrán consultar datos verificados antes de definir su voto.

¿Cómo consultar a los candidatos?

Ingresa a la plataforma Voto Informado del JNE. Selecciona el distrito, provincia o región que corresponda a tu lugar de votación. Revisa la lista de candidatos registrados para esa jurisdicción. Consulta la información disponible sobre sus principales propuestas. Compara las opciones electorales con base en la información oficial disponible.

El ente electoral recomienda consultar la plataforma antes de los comicios para acceder a información verificada. La herramienta también busca ayudar a los ciudadanos a identificar informa

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se desarrollarán el próximo 4 de octubre. Por ello, el JNE puso a disposición esta plataforma para que los electores puedan conocer con anticipación las alternativas que encontrarán en las urnas.