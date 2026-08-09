El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó la plataforma digital Voto Informado como una herramienta de consulta para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El espacio reúne información oficial sobre los candidatos y sus principales propuestas, con el objetivo de que los ciudadanos conozcan las opciones disponibles antes de acudir a las urnas.
La iniciativa está dirigida a los electores de todo el país que participarán en los próximos comicios. A través del sistema, podrán realizar búsquedas de acuerdo con el distrito, provincia o región donde les corresponda votar.
¿Qué se puede consultar en el sistema?
En la plataforma se podrá identificar a los candidatos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 según la jurisdicción seleccionada. El portal también ofrece la posibilidad de revisar sus principales propuestas para los cargos que buscan ocupar.
El JNE señaló que el acceso a información oficial busca facilitar la comparación entre las distintas opciones electorales. De esta manera, los ciudadanos podrán consultar datos verificados antes de definir su voto.
¿Cómo consultar a los candidatos?
- Ingresa a la plataforma Voto Informado del JNE.
- Selecciona el distrito, provincia o región que corresponda a tu lugar de votación.
- Revisa la lista de candidatos registrados para esa jurisdicción.
- Consulta la información disponible sobre sus principales propuestas.
- Compara las opciones electorales con base en la información oficial disponible.
El ente electoral recomienda consultar la plataforma antes de los comicios para acceder a información verificada. La herramienta también busca ayudar a los ciudadanos a identificar informa
Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se desarrollarán el próximo 4 de octubre. Por ello, el JNE puso a disposición esta plataforma para que los electores puedan conocer con anticipación las alternativas que encontrarán en las urnas.