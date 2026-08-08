Un terrible accidente de tránsito vuelve a sacudir la región Cusco. Esta vez, una miniván que transportaba pasajeros hacia la región Arequipa, chocó por alcance a un tráiler que transportaba materiales de construcción, dejando como saldo preliminar 13 fallecidos y cuatro heridos.

El hecho se registró la madrugada del último sábado, minutos antes de las 02:00 horas, cuando el vehículo con placa de rodaje VBD-687, de la empresa de transportes ‘Russo’, chocó con la parte trasera del remolcador con placa D0S-732, que se hallaba estacionado en plena vía Cusco - Arequipa, a la altura de la zona conocida como Pulpera en la red vial Espinar - Condoroma.

A consecuencia del hecho falleció en el lugar de los hechos el conductor de transporte público identificado como: Raúl Rómulo Huamani Enríquez (36), juntamente a 12 de sus pasajeros, mientras el chofer del otro vehículo: Ángel Quisiyupanqui Ninancuro (72), se halla detenido por las autoridades.

NO HABÍA MANIFIESTO DE PASAJEROS

Según declaraciones del coronel PNP Carlos Guizado, jefe de Orden y Seguridad de la Policía en Cusco, las labores de auxilio se dieron casi inmediatamente después de lo ocurrido, movilizándose hasta la zona personal policial de Espinar, así como bomberos y personal de salud, que auxilió a los sobrevivientes.

Sin embargo, fue difícil la labor de identificación, tanto de los heridos como de los fallecidos, debido a que no habría habido un manifiesto de pasajeros como determina la ley.

“No teníamos la cantidad exacta de pasajeros debido a que la unidad no contaba con un manifiesto, sin embargo tenemos que lamentar el deceso de 13 personas, cuyos cuerpos ya fueron internados en la morgue de Espinar, el conductor del tráiler está detenido”, señaló el mando policial.

Sobre las causas del lamentable hecho, el coronel refirió que un equipo especializado de peritos policiales viajó desde Cusco hacia la zona del accidente a fin de realizar todas las investigaciones científicas del caso, que luego sirvan para el deslinde correspondiente de culpabilidades.

“El remolque tenía desperfectos mecánicos, según manifiesta el conductor había puesto los conos de seguridad y él mismo estaba hacendo señales de luz con su celular a los demás conductores, esto ya se determinará con la investigación que está en curso. Tampoco podemos descartar que estos minibuses vayan a toda velocidad por esto de querer ganar pasajeros”, acotó el policía.

LISTA DE HERIDOS Y FALLECIDOS

Como producto del impacto, lamentablemente se registra el deceso de trece personas fallecidas y cuatro heridas, conforme al siguiente detalle:

Fallecidos:

Raúl Rómulo Huamani Enríquez (36) - (conductor)

María Lena Ccopa

Lizbeth Norma Andrade

Isabel Irene Poma

Julio Silva R.

Oswaldo Sillcahui C.

Menor NN (aproximadamente seis años)

Menor NN (aproximadamente tres años) - (fallecido en el Hospital de Espinar)

Fémina NN

Fémina NN

Fémina NN

Fémina NN

Varón NN

Heridos:

Roger Chara (Hospital de Espinar)

Maribel Challa (Hospital de Espinar)

Dos personas NN (auxiliadas al Hospital de Arequipa)

Las diligencias continúan conforme a ley con participación del representante del Ministerio Público y personal de la Dirección de Investigación de Accidentes de Tránsito de Cusco, a fin de realizar el levantamiento de cadáveres y determinar las causas y responsabilidades del caso.

DATO:

- El vehículo siniestrado se desplazaba desde la zona de Challhuahuacho (Apurímac), pasando por Espinar (Cusco), hacia la región Arequipa. Este viaje dura aproximadamente 14 horas vía terrestre, registrándose una alta tasa de accidentes por cansancio y exceso de velocidad.