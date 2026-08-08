Un hombre que permaneció durante 21 años prófugo de la justicia fue ubicado y detenido este sábado en el sector de Santa Clara, en el distrito de Ate. Se trata de Henry Chauca Conde, conocido también como Fabián Chauca, quien tenía una sentencia de 16 años de prisión efectiva por los delitos cometidos contra una menor de edad.

La intervención estuvo a cargo de unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú, que realizaron labores de seguimiento para determinar su paradero.





Capturado tenía alerta roja de Interpol

Los agentes del Departamento de Búsqueda y Captura de la Oficina Central Nacional Interpol Lima participaron en las acciones que permitieron localizar al requisitoriado. El operativo se desarrolló en coordinación con personal de la División de Investigación de Delitos Contra la Criminalidad Transnacional de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía.

El hombre tenía una alerta roja de Interpol solicitada por la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Además figuraba en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior con un beneficio económico de S/30.000 para quienes proporcionaran datos útiles sobre su paradero.

¿De qué se le acusa?

La sentencia contra Chauca Conde está relacionada con hechos ocurridos el 22 de abril de 2005 en Arequipa. Según el expediente judicial, el entonces prófugo participó junto con otra persona en el secuestro y la agresión sexual de la estudiante Liz Pierina Mendoza Espinoza.

El ataque ocurrió en un lugar conocido como Pozo Negro, de acuerdo con la información consignada en el proceso judicial. Posteriormente, la estudiante fue encontrada sin vida en un canal de regadío.

Por estos hechos, Chauca Conde fue condenado a 16 años de prisión efectiva por los delitos de homicidio calificado, secuestro y violación sexual. La orden de captura permaneció vigente mientras el sentenciado continuaba sin ser ubicado por las autoridades.