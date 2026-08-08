La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresó su respaldo a la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para modificar la ubicación de los feriados en el calendario peruano. La iniciativa plantea trasladar estas fechas a los lunes con el objetivo de generar periodos de descanso consecutivos y reducir las interrupciones durante las jornadas laborales.

El presidente de Confiep, Jorge Zapata Ríos, consideró que el planteamiento puede generar beneficios para distintas actividades económicas. Según el gremio, el cambio permitiría aprovechar los fines de semana largos sin generar una interrupción similar en las operaciones de las empresas.

¿Qué beneficios podría traer la medida?

La organización empresarial sostuvo que concentrar los días de descanso al inicio de la semana puede favorecer el movimiento de visitantes y el consumo en actividades vinculadas al turismo. Hoteles, restaurantes, comercios y otros negocios relacionados podrían beneficiarse de una mayor demanda durante los periodos prolongados de descanso.

Zapata Ríos también señaló que la medida permitiría disminuir el efecto que tienen los feriados entre semana sobre la continuidad de las operaciones. Su posición parte de la necesidad de encontrar un equilibrio entre el descanso de los trabajadores y el funcionamiento de las actividades productivas.

El presidente de Confiep explicó que el cambio permitiría aprovechar los fines de semana largos sin generar pausas adicionales durante la semana laboral. También vinculó la propuesta con la necesidad de mantener las actividades empresariales y productivas con menores interrupciones.

“Trasladar los feriados al lunes es una medida positiva y de sentido práctico. Permite generar fines de semana largos que favorecen al turismo, el comercio y las actividades vinculadas, pero con un menor impacto sobre la continuidad de las operaciones y la productividad de las empresas”, indicó.

Productividad y competitividad

Confiep relacionó la propuesta con uno de los problemas que identifica en la economía peruana, referido a los niveles de productividad. El gremio señaló que esta situación alcanza a empresas de distintos tamaños, desde grandes compañías hasta medianas, pequeñas y microempresas.

La organización empresarial consideró que cualquier modificación del calendario de feriados debería formar parte de un conjunto más amplio de medidas económicas. En esa línea, planteó impulsar reformas que permitan mejorar el desempeño de las empresas y elevar la competitividad del país.

El gremio también manifestó su expectativa de que esta iniciativa se integre a una agenda orientada a mejorar la productividad. Para Confiep, este tipo de cambios debe acompañarse de otras acciones destinadas a fortalecer las condiciones para el desarrollo de las actividades económicas.