Más de 5 mil postulantes participan este fin de semana en el examen de admisión de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), en busca de una de las 842 vacantes disponibles para 39 carreras profesionales.

La primera jornada se desarrolló este sábado 8 de agosto con la evaluación correspondiente a las áreas I y IV, que congregó a 2,648 postulantes. En esta fecha se ofertaron 239 vacantes, las cuales fueron cubiertas por los jóvenes que rindieron la prueba.

Desde tempranas horas, los postulantes acudieron a las instalaciones de la universidad acompañados, en algunos casos, por sus familiares, en una jornada marcada por la expectativa y los nervios propios de una evaluación que puede definir su futuro profesional.

De acuerdo con las autoridades universitarias, el proceso se desarrolló con normalidad, sin registrarse imprevistos ni contratiempos durante la aplicación del examen.

La jornada continuará este domingo 9 de agosto con la participación de los postulantes correspondientes a las demás áreas académicas. La UNCP busca garantizar un proceso ordenado y transparente para todos los jóvenes que aspiran a convertirse en nuevos estudiantes de esta casa superior de estudios.

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