Plaza Vea anunció que sus tiendas a nivel nacional tendrán un horario diferente este miércoles 12 de agosto. Según informó la cadena, sus establecimientos cerrarán a las 7:00 p. m. debido a una actividad especial organizada para sus trabajadores.

El cambio se aplicará únicamente durante esa fecha y no modificará el horario habitual de la cadena. Por ello, quienes tengan pensado acudir a comprar o recoger pedidos deberán tomar en cuenta el cierre anticipado.





¿Por qué Plaza Vea cerrará antes?

La cadena realizará una jornada especial dirigida a sus colaboradores durante el miércoles. La empresa no brindó mayores detalles sobre las actividades que se desarrollarán durante ese encuentro.

El nuevo horario se aplicará en todos los locales a nivel nacional. Los clientes que suelen acudir durante la tarde deberán organizar sus compras considerando que la atención finalizará a las 7:00 p. m.

La modificación también debe ser tomada en cuenta por quienes realizan compras mediante las plataformas digitales de la cadena. En estos casos, será necesario considerar la hora de cierre si el pedido debe ser recogido en una tienda.

¿Cuándo volverá a su horario habitual?

El horario especial solo estará vigente durante el miércoles 12 de agosto. A partir del jueves 13, los establecimientos de Plaza Vea retomarán su atención en los horarios que mantienen normalmente.

La empresa recomendó a sus clientes adelantar sus compras para evitar inconvenientes durante la jornada. También deberán revisar el horario de recojo si tienen pedidos realizados previamente mediante los canales digitales.

¿Qué locales se encuentran en Lima?

De acuerdo con la información publicada por la propia cadena, Plaza Vea cuenta con 61 establecimientos en Lima. En lista figuran las tiendas:

Plaza Vea Miraflores

Super KIO

Plaza Vea Lurín

Plaza Vea Guardia Civil

Plaza Vea Bolichera

Plaza Vea Acho

Plaza Vea Cine Rímac

Plaza Vea Universitaria

Plaza Vea Villa El Salvador

Plaza Vea Jirón de la Unión

Plaza Vea Chosica

Plaza Vea Ceres

Plaza Vea Puente Piedra

Plaza Vea Centro Cívico

Plaza Vea Izaguirre

Plaza Vea Zárate

Plaza Vea San Juan de Lurigancho