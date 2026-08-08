Óscar Junior, hijo de Óscar Custodio y Pilar Torres, propietarios de La Bella Luz, protagonizó un momento de emoción durante el concierto que la agrupación ofreció en Tarapoto por el aniversario de la ciudad. El cantante de 22 años fue visto llorando mientras acompañaba en el escenario a Fernanda Urbina, prima de la integrante de Corazón Serrano, Ana Lucía Urbina.

Su reacción ocurrió mientras se interpretaba la canción ‘¿Y qué pasó?’. Óscar Junior permanecía junto a la artista sobre el escenario cuando comenzó a llorar mientras observaba al público y a sus compañeros.

Las imágenes del momento fueron compartidas en redes socialess. Sin embargo, los usuarios minimizaron este gesto y recordaron las declaraciones de su padre, Óscar Custodio. El propietario de La Bella Luz había señalado que una reacción de este tipo no necesariamente determina la veracidad de una denuncia en alusión al caso de Saldaña.

“Cualquiera puede llorar, no significa que sea cierto”, expresó.





¿Qué mensaje envió a Naldy Saldaña?

Después de la presentación musical, el joven habló frente a los asistentes sobre su nueva responsabilidad dentro de La Bella Luz y agradeció el respaldo recibido durante el concierto. También explicó que la agrupación acudió a Tarapoto porque el espectáculo había sido acordado varios meses antes.

El cantante manifestó su apoyo a la exintegrante y pidió al público que también la respaldara durante el concierto. En sus palabras, señaló que esperaba que el caso pueda resolverse y que se haga justicia.

“Solamente decirle mucha fuerza a nuestra exintegrante Naldy Saldaña, que de aquí quiero que le brinden un fuerte aplauso para ella. Que se haga justicia y que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias”.

Antes de continuar con el espectáculo, el joven hizo referencia a la continuidad de la presentación pese al contexto que atraviesa la agrupación.

“El show debe continuar”, expresó antes de dar paso a la siguiente canció n.

La presentación se produjo mientras la agrupación afronta cuestionamientos luego de la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta. El caso generó nuevas acusaciones relacionadas con integrantes y personas vinculadas a la orquesta.