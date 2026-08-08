El ministro del Interior, César Astudillo, informó que la Policía Nacional y el Ejército mantienen presencia en patios de maniobra y puntos utilizados por el transporte público ante los ataques y casos de extorsión. Desde Pachacámac, señaló que cerca de 14 patios cuentan con efectivos como parte del Plan Escudo.

Astudillo explicó que ambas instituciones trabajan dentro de sus respectivas funciones y mantienen personal desplegado durante el día en estos espacios. Asimismo, indicó que los efectivos son rotados de manera permanente para sostener la vigilancia en las zonas donde operan las empresas de transporte.

“Se ha puesto en ejecución el Plan Escudo. Que lo conforman las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dentro de sus sectores de responsabilidad que ordena la Constitución. Entonces, en todos estos acá hay cerca de 14 patios de maniobra, en todas van a ver ustedes presencia policial, presencia del del Ejército, que es su zona”, indicó.

El ministro mencionó que en lugares como Villa Alejandro la presencia policial y militar se mantiene incluso durante la noche. Según explicó, la falta de iluminación en algunos sectores incrementa el riesgo y la presencia de los agentes busca disuadir a posibles delincuentes.

El titular del Interior también señaló que estas acciones ya permitieron realizar capturas tras hechos criminales registrados en Lima. Entre ellas mencionó la intervención del presunto responsable del asesinato de un cambista en el Mercado Central y la detención de un supuesto sicario vinculado con el homicidio de un integrante de una banda criminal conocido como ‘Careca’.

“Eso es lo que venimos haciendo. Las fuerzas están desplegadas totalmente, han tomado control y posición y sobre todo que estamos trabajando con un despliegue muy grande de inteligencia. Eso nos va a permitir continuar con estas capturas y dándole seguridad a todos estos patios de maniobra y a todas las rutas que utiliza la ciudadanía”, precisó.

Astudillo afirmó que el objetivo es mantener protegidos los patios de maniobra y las rutas utilizadas por la ciudadanía. Las autoridades continuarán con el despliegue y las labores de inteligencia como parte de las acciones contra los ataques y la extorsión al transporte público.