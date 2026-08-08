Su objetivo es reducir al mínimo las posibilidades de que se registren conatos de violencia y hechos delictivos durante las fiestas jubilares y patronales de Huamachuco, cuyo día central es el 15 de agosto. Por ello, miembros de las rondas campesinas realizaron la noche del último viernes el primer megaoperativo en la ciudad que terminó con al menos 50 personas intervenidas, entre ellas menores de edad y mujeres.

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Un grupo formado por más de 100 ronderos incursionó con silbatos y látigos en calles y zonas consideradas vulnerables ante la inseguridad, además de cantinas y bares.

GRAVE

Se informó que en estos establecimientos de venta de licor y esparcimiento se encontró presuntamente a un docente y a alumnos de un centro educativo bebiendo licor.

También se descubrieron a menores de edad (mujeres) consumiendo cerveza con adultos. Todos fueron obligados a salir y formarse en la vía pública para ser sometidos a un acto de “disciplina”.

Primero fueron paseados por las principales calles de la ciudad y luego les exigieron realizar ejercicios físicos. “No vamos a permitir que vengan y hagan de las suyas. Los operativos continuarán de forma inopinada en los siguientes días”, aseguró uno de los dirigentes de la ronda campesina.

SIN PAGO

En Huamachuco celebran la fe en la Santísima Virgen de la Alta Gracia (patrona de la ciudad) y el aniversario de la fundación española. La fiesta atrae a muchas personas, se celebra a lo grande con diversas orquestas musicales y quema de enormes castillos.

Se supo que el alcalde de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, Santos Ruiz Guerra, no habría considerado a las rondas campesinas como parte de la estructura de seguridad para estas celebraciones.

Sin embargo, los ronderos han advertido que “remunerados” o no por su despliegue de seguridad seguirán trabajando para la tranquilidad del pueblo.