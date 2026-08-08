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Tras mimetizarse en la zona, agentes de la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana (Grupo Terna) de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron la mañana de ayer a un presunto delincuente conocido con el alias “Jetón” o “Lonchera”, quien operaba en el sector Río Seco, en el distrito de El Porvenir.

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Según versión de los policías que estaban tras los pasos de este facineroso, cuya identidad no fue revelada, se presume que está vinculado a casos de extorsión.

En efecto, cuando lo capturaron y le realizaron el registro personal se le encontró material explosivo y stickers extorsivos, además de un celular.

El sospechoso ya fue puesto a disposición del Ministerio Público.

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