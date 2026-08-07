La Policía Nacional presume que iban a utilizarlo en actos ilícitos como extorsión.
La Policía Nacional presume que iban a utilizarlo en actos ilícitos como extorsión.

Cuando caminaban por la calle Chinchaysuyo en el distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo, agentes de la comisaría Nicolás Alcázar intervinieron la noche del último jueves a dos personas, entre ellas un menor de edad, que portaban 20 cartuchos de dinamita.

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El adolescente de 16 años y Antoni Rodríguez Curcuera (18) no supieron explicar de dónde habían obtenido los artefactos explosivos a los que ya les habian instalado mechas de seguridad.

Ambos sospechosos fueron trasladados a la dependencia policial y fueron puestos a disposición del Ministerio Público que los investiga por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de material peligroso.

La Policía Nacional presume que iban a utilizarlo en actos ilícitos como extorsión.

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