Cuando caminaban por la calle Chinchaysuyo en el distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo, agentes de la comisaría Nicolás Alcázar intervinieron la noche del último jueves a dos personas, entre ellas un menor de edad, que portaban 20 cartuchos de dinamita.

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El adolescente de 16 años y Antoni Rodríguez Curcuera (18) no supieron explicar de dónde habían obtenido los artefactos explosivos a los que ya les habian instalado mechas de seguridad.

Ambos sospechosos fueron trasladados a la dependencia policial y fueron puestos a disposición del Ministerio Público que los investiga por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de material peligroso.

La Policía Nacional presume que iban a utilizarlo en actos ilícitos como extorsión.