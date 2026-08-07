Un hombre de 53 años fue detenido por agentes de la Policía Nacional luego de ser sorprendido al interior de un establecimiento comercial donde presuntamente intentaba sustraer diversos bienes. La intervención se realizó en el marco del operativo “Control de Identidad - Chincha 2026”, desarrollado en la ciudad de Chincha Alta.

Acción policial

Según la información policial, la intervención ocurrió tras una llamada de alerta recibida por la Base CEOPOL Chincha, realizada por la propietaria del negocio, quien informó sobre el ingreso de un desconocido a su local ubicado en la calle Santos Nagaro.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría PNP de Chincha Alta intervinieron a Luis Alberto Peña Hernández (53), quien, de acuerdo con las diligencias preliminares, habría ingresado al establecimiento tras presuntamente forzar la chapa de la puerta principal.

Durante la intervención, los agentes señalaron que el hombre presuntamente intentaba sustraer un televisor de la marca LG y un saco de arroz de 10 kilogramos, bienes que finalmente no llegaron a ser retirados del local tras la acción policial.

El intervenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde permanece a disposición del Área de Delitos para el desarrollo de las diligencias e investigaciones de ley por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado.

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